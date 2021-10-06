Меркель: транспортировка газа по «Северному потоку — 2» еще не одобрена

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что транспортировка газа по трубопроводу «Северный поток — 2» пока еще не одобрена.

Как сообщает Reuters, соответствующее заявление политик сделала по результатам неформального саммита ЕС — Западные Балканы, который прошел 5 — 6 октября в Словении.

Ранее президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».