На Литейном мужчина искал закладку в чужом гараже перед носом его хозяина

В одном из дворов на Литейном проспекте мужчина искал закладку в дверцах гаража. Незнакомца снял на видео местный житель.
Горожанин насторожило поведение незнакомца, особенно когда любопытный мужчина стал обшаривать ворота его гаража. Кадрами происходящего автор видео поделился в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».
«Клад не находили?», — спросил владельца гаража незнакомец.
В комментариях к записи некоторые подписи иронично предположили, что мужчина искал закладку от книги.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе обнаружили закладки с полкилограммом амфетамина.