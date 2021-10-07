На Литейном мужчина искал закладку в чужом гараже перед носом его хозяина

Неизвестный мужчина осматривал все углы и двери. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Неизвестный мужчина осматривал все углы и двери. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В одном из дворов на Литейном проспекте мужчина искал закладку в дверцах гаража. Незнакомца снял на видео местный житель.

Горожанин насторожило поведение незнакомца, особенно когда любопытный мужчина стал обшаривать ворота его гаража. Кадрами происходящего автор видео поделился в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

«Клад не находили?», — спросил владельца гаража незнакомец.

В комментариях к записи некоторые подписи иронично предположили, что мужчина искал закладку от книги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе обнаружили закладки с полкилограммом амфетамина.