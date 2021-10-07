Белоруса, обокравшего квартиру китайца в Петербурге, задержали

Квартиру на Московском обокрали на 1,7 млн рублей. Фото: google.maps

Квартиру на Московском обокрали на 1,7 млн рублей. Фото: google.maps

Вора-домушника из Белоруссии, который оставил гражданина Китая без коллекционных монет, антиквара, украшений и одежды, задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, преступление произошло в мае этого года. 32-летний мужчина из Китая обратился в полицию и сообщил, что кто-то обокрал его съемную квартиру на Московском проспекте, 75.

Неизвестный похитил юбилейные и старинные монеты СССР, камни из нефрита, янтарные бусы, золотой браслет, антикварные шкатулки, вазы, дорогие кошельки и женскую одежду. Ущерб оценили на 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Предполагаемого преступника поймали накануне, 6 октября, на Витебском проспекте. Им оказался 40-летний гражданин Белоруссии. Похищенное удалось найти и изъять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники обманули пенсионера из Петербурга на 2,3 млн рублей.