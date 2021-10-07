Белоруса, обокравшего квартиру китайца в Петербурге, задержали

Белоруса, обокравшего квартиру китайца в Петербурге, задержали
Квартиру на Московском обокрали на 1,7 млн рублей. Фото: google.maps

Вора-домушника из Белоруссии, который оставил гражданина Китая без коллекционных монет, антиквара, украшений и одежды, задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, преступление произошло в мае этого года. 32-летний мужчина из Китая обратился в полицию и сообщил, что кто-то обокрал его съемную квартиру на Московском проспекте, 75.

Неизвестный похитил юбилейные и старинные монеты СССР, камни из нефрита, янтарные бусы, золотой браслет, антикварные шкатулки, вазы, дорогие кошельки и женскую одежду. Ущерб оценили на 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Предполагаемого преступника поймали накануне, 6 октября, на Витебском проспекте. Им оказался 40-летний гражданин Белоруссии. Похищенное удалось найти и изъять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники обманули пенсионера из Петербурга на 2,3 млн рублей.

вор-домушник квартирная кража московский проспект новости СПб


 

Новости партнеров
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Белоруса, обокравшего квартиру китайца в Петербурге, задержали
После приставаний дворника-мигранта к школьнице на Коммуны возбудили дело
В коммуналке в Петербурге 10-летняя девочка стала жертвой сексуального насилия
Студент-хулиган расстрелял окно гимназии в переулке Каховского
Ночью полиция искала бомбы в «Галерее», Таврическом дворце и двух ...
Неизвестный вонзил нож в прохожего на Красносельском шоссе
Телефонные мошенники обманули пенсионера из Петербурга на 2,3 млн рублей
Бывший работник ограбил магазин разливного пива на Богатырском