Телефонные мошенники обманули пенсионера из Петербурга на 2,3 млн рублей

Мошенники убедили пенсионера оформить две кредитные карты и взять кредит на сумму 1,5 миллиона рублей. Фото: pixabay

Мошенники убедили пенсионера оформить две кредитные карты и взять кредит на сумму 1,5 миллиона рублей. Фото: pixabay

Пожилой петербуржец из Калининского района стал жертвой телефонных мошенников.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером полиция приняла заявление от 65-летнего мужчины с Гжатской улицы. Он рассказал, что в понедельник ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

Мошенник убедил пенсионера, что для сохранности средств он должен оформить две кредитные карты и взять кредит на сумму 1,5 миллиона рублей.

В последующие два дня пенсионер снимал деньги с кредитных карт и переводил на указанные злоумышленником счета. Всего он лишился 2,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца с темным прошлым задержали за разбойное нападение на булочную.