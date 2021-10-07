Петербуржца с темным прошлым задержали за разбойное нападение на булочную

Петербуржца с темным прошлым задержали за разбойное нападение на булочную
Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на булочную.

Как сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МВД, инцидент произошел поздним вечером 5 октября в булочной на Будапештской улице, 53. Неизвестный начал угрожать ножом продавцу, сам открыл кассу и забрал 1800 рублей, а после сбежал.

Подозреваемого удалось поймать по горячим следам. Им оказался 33-летний мужчина с судимостями в прошлом. На него открыли уголовное дело по статье о разбое. Предполагаемый преступник задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Литейном мужчина искал закладку в чужом гараже перед носом его хозяина. Горожанина насторожило поведение незнакомца, особенно когда любопытный мужчина стал обшаривать ворота его гаража.

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