Петербуржца с темным прошлым задержали за разбойное нападение на булочную

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на булочную.

Как сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МВД, инцидент произошел поздним вечером 5 октября в булочной на Будапештской улице, 53. Неизвестный начал угрожать ножом продавцу, сам открыл кассу и забрал 1800 рублей, а после сбежал.

Подозреваемого удалось поймать по горячим следам. Им оказался 33-летний мужчина с судимостями в прошлом. На него открыли уголовное дело по статье о разбое. Предполагаемый преступник задержан.

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