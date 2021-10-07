Женщина, перебегавшая трассу «Кола», погибла под колесами фуры

Женщина, перебегавшая трассу &#171;Кола&#187;, погибла под колесами фуры
Пешеход погибла. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти грузовик насмерть сбил женщину, переходившую трассу «Кола» в неположенном месте.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полицию к месту ДТП на автомобильной дороге «Кола» вызвал 61-летний водитель грузовика «Скания G-400». Он сообщил, что сбил пешехода, двигаясь от Кировска в сторону Петербурга.

Под колеса попала 57-летняя женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был поблизости. При этом пешеход шла в темной одежде без светоотражающих элементов.

В результате женщина погибла на месте ДТП. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мальчик на самокате попал под машину на проспекте Ветеранов. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правой голени.

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