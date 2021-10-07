Мальчик на самокате попал под машину на проспекте Ветеранов

Мальчик на самокате попал под машину на проспекте Ветеранов
Кроссовер сбил 11-летнего мальчика на самокате. Фото: Pixabay

В Кировском районе Петербурга автомобиль сбил мальчика на самокате, выехавшего на дорогу на красный свет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, авария произошла накануне днем на регулируемом перекрестке у дома 52 по проспекту Ветеранов. 11-летний мальчика на самокате выехал на проезжую часть на красный свет. Там его сбил автомобиль Nissan Juke. Взрослых рядом с ребенком не было.

Школьника забрали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правой голени.

За рулем находилась 35-летняя жительница Пушкина. Ранее она не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Лесной» столкнулись три машины. Информации о пострадавших не поступало.

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