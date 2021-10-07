У «Лесной» столкнулись три машины

Вечером 7 октября у станции метро «Лесная» произошло ДТП. По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля.

«Рядом с Лесной организовали тройничок», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«На другой стороне в это же время на выезде с парковки европолиса стояло авто, валялся велосипед и жёлтая сумка доставки. Самого курьера не увидела», — рассказали очевидцы.

На место происшествия прибыли спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с полицейской машины затруднило проезд по Пражской.