ДТП с полицейской машины затруднило проезд по Пражской

ДТП с полицейской машины затруднило проезд по Пражской
ДТП с полицейской машиной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Пражской улице произошло ДТП с участием полицейской машины. Движение на участке затруднено.

Авария случилась в среду, 6 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль стоит поперек дороги, еще две полицейские машины остановлены в разных направлениях.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы встали в крупную пробку из-за ДТП на Красносельском шоссе.

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