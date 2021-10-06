ДТП с полицейской машины затруднило проезд по Пражской

На Пражской улице произошло ДТП с участием полицейской машины. Движение на участке затруднено.
Авария случилась в среду, 6 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что автомобиль стоит поперек дороги, еще две полицейские машины остановлены в разных направлениях.
Причины случившегося не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы встали в крупную пробку из-за ДТП на Красносельском шоссе.