Петербуржцы встали в крупную пробку из-за ДТП на Красносельском шоссе

ДТП на Красносельском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Красносельском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Петербуржцы жалуются на серьезную пробку в Красносельском районе Петербурга. Проезд затруднило ДТП.

Авария случилась в среду, 6 октября, на участке в сторону Петербурга. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорожный инцидент случился с участием маршрутного автобуса. По словам очевидцев, кто-то решил развернуться через сплошную полосу.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на Красносельском шоссе действительно сильно возросла загруженность.

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