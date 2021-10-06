Петербуржцы встали в крупную пробку из-за ДТП на Красносельском шоссе

Петербуржцы жалуются на серьезную пробку в Красносельском районе Петербурга. Проезд затруднило ДТП.
Авария случилась в среду, 6 октября, на участке в сторону Петербурга. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Дорожный инцидент случился с участием маршрутного автобуса. По словам очевидцев, кто-то решил развернуться через сплошную полосу.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на Красносельском шоссе действительно сильно возросла загруженность.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик отлетел в забор частного дома после ДТП с авто в поселке Большая Ижора.