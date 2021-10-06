Грузовик отлетел в забор частного дома после ДТП с авто в поселке Большая Ижора

Грузовик отлетел в забор частного дома после ДТП с авто в поселке Большая Ижора
ДТП с грузовиком в Ленобласти. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием грузовика и иномарки.

Дорожный инцидент случился в ночь на среду, 6 октября, в поселке Большая Ижора. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В результате столкновения кабина большегруза отделилась от прицепа и протаранила забор частного дома на Заречной улице. Перевернувшийся прицеп заблокировал проезжую часть в обе стороны.

По словам очевидцев, водителя грузовика госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Мужчина управлявший легковушкой не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист попал в ДТП с такси на Малом проспекте Васильевского острова.

дтп ленобласть


 

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