Россиянам дали советы по борьбе с «осенней хандрой»

Угнетающее эмоциональное состояние может начаться из-за нехватки солнца и однообразного питания. Фото: unsplash

Угнетающее эмоциональное состояние может начаться из-за нехватки солнца и однообразного питания. Фото: unsplash

В осенний период у многих начинается сезонная «хандра», с которой можно и нужно бороться, заявляют врачи.

Человек может начать испытывать угнетающее эмоциональное состояние из-за нехватки солнца и однообразного питания, при котором «гормон счастья» быстро превращается в «гормон сна», пишет «Газета.Ru».

Чтобы побороть это состояние и оставаться бодрым, медики советуют принимать качественные витамины, придерживаться правильного питания, высыпаться и не забывать про физические нагрузки.

А вот восстанавливать силы с помощью энергетиков и кофе врачи не рекомендуют, поскольку «искусственная бодрость» со временем приведет к чрезмерной усталости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик Вильфанд рассказал, когда «переобувать» машину, верить ли приметам и как избавиться от осенней хандры.