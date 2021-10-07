Россиянам дали советы по борьбе с «осенней хандрой»

Россиянам дали советы по борьбе с &#171;осенней хандрой&#187;
Угнетающее эмоциональное состояние может начаться из-за нехватки солнца и однообразного питания. Фото: unsplash

В осенний период у многих начинается сезонная «хандра», с которой можно и нужно бороться, заявляют врачи.

Человек может начать испытывать угнетающее эмоциональное состояние из-за нехватки солнца и однообразного питания, при котором «гормон счастья» быстро превращается в «гормон сна», пишет «Газета.Ru».

Чтобы побороть это состояние и оставаться бодрым, медики советуют принимать качественные витамины, придерживаться правильного питания, высыпаться и не забывать про физические нагрузки.

А вот восстанавливать силы с помощью энергетиков и кофе врачи не рекомендуют, поскольку «искусственная бодрость» со временем приведет к чрезмерной усталости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик Вильфанд рассказал, когда «переобувать» машину, верить ли приметам и как избавиться от осенней хандры.

врач здоровье осенняя хандра


 

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Россиянам дали советы по борьбе с «осенней хандрой»
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