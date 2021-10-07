Около 90% пассажиров носят маски на ж/д вокзалах Петербурга

На железнодорожных вокзалах Петербурга и в пригородных электричках продолжают проводить проверки соблюдения пассажирами масочного режима.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, безмасочников на вокзалах и в электричках ищут сотрудники СЗППК совместно с представителями Роспотребнадзора и транспортными полицейскими.

Выяснилось, что на Балтийском, Витебском и Финляндском вокзале маски носят порядка 80% пассажиров. С гражданами без масок провели разъяснительную работу.

В электричках сообщением Петербург — Луга — Петербург нашли 15 пассажиров, не ставших надевать маски. На них составили административные протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор отказался отменять масочный режим в России.