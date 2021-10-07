Дрозденко привился от гриппа и анонсировал новые ограничения в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о вакцинации от гриппа и предстоящих ограничениях в регионе.

Об этом глава региона рассказал в своем Инстраграм. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе снова на подъеме.

«Я среди тех 15%, которые уже вакцинировались. В пандемию не вижу смысла рисковать дополнительно», — признался Дрозденко.

Губернатор 47-го региона добавил, что растет и число заболевших гриппом, что значительно осложняет работу медиков, из-за чего будут вводиться новые ограничения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ведутся разработки многокомпонентного препарата, который позволит вакцинировать граждан сразу от гриппа и от коронавируса.