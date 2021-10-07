В России создадут единую вакцину от коронавируса и гриппа

В России создадут единую вакцину от коронавируса и гриппа
Создать единую прививку от гриппа и коронавирусной инфекции необходимо. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России ведутся разработки многокомпонентного препарата, который позволит вакцинировать граждан сразу от гриппа и от коронавируса. Об этом рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, технологическая платформа для создания такой вакцины уже создан. В основу будущего препарата легла вакцина против ротавирусов.

Как сообщили «Известия», специалист отметил, что начало клинических испытаний нового препарата намечено на конец 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о заболеваниях, при которых противопоказана одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса.

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