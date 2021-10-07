На Литейном появилась «Потерянная книга», сидящая на скамейке

На Литейном проспекте появился новый арт-объект в виде мультяшной книги. Скульптура отсылается к потерянной рукописи Чернышевского.

Скульптуру «Потерянная книга» заметили во дворе дома 55. Посвящена она рукописи выдающегося писателя Николая Чернышевского, которую когда-то потеряли на этом месте, сообщила пресс-служба печатно-выставочного пространства «Что делать?».

Однако есть у скульптуры и более современное значение, связанное с тем, что все больше людей заменяют бумажные книги электронными носителями.

Автором арт-объекта является выпускница Академии Художеств им. Репина Вероника Бернард.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пионерской площади появилась скульптура одуванчика.