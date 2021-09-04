На Пионерской площади появилась скульптура одуванчика

На Пионерской площади появилась скульптура одуванчика
Автором скульптуры является Григорий Потоцкий. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

На Пионерской площади у Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева появилась скульптура «Символ мира и доброты «Одуванчик».

Тождественная церемония открытия бронзовой скульптуры состоялось в субботу, 4 сентября. Одуванчик устанавливают в рамках благотворительного проекта «В России по-доброму, из России с добротой»

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга, скульптура «Одуванчик» установлена в 30 странах мира, в том числе в США, Китае, Италии, Франции и многих других.

По замыслу автора Григория Потоцкого, бронзовое изваяние — это символ мира и добра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скульптура Венеры Коломенской вернется в сквер 8 сентября.

новости СПб пионерская площадь скульптура


 

Новости партнеров
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудники петербургского метро гоняют бабушек, просящих милостыню
Скорая и троллейбус устроили ДТП на Невском проспекте
Лариса Долина рассказала о взломе своего Instagram-аккаунта
На Пионерской площади появилась скульптура одуванчика
Легковушка сбила столб и создала километровую пробку на Приморском шоссе
Коэффициент распространения COVID в Петербурге в полтора раза превысил норму
Ушел из жизни 57-летний глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
Прокуратура начала проверку после отравления ребенка неизвестным веществом ...