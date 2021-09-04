На Пионерской площади появилась скульптура одуванчика

На Пионерской площади у Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева появилась скульптура «Символ мира и доброты «Одуванчик».

Тождественная церемония открытия бронзовой скульптуры состоялось в субботу, 4 сентября. Одуванчик устанавливают в рамках благотворительного проекта «В России по-доброму, из России с добротой»

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга, скульптура «Одуванчик» установлена в 30 странах мира, в том числе в США, Китае, Италии, Франции и многих других.

По замыслу автора Григория Потоцкого, бронзовое изваяние — это символ мира и добра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скульптура Венеры Коломенской вернется в сквер 8 сентября.