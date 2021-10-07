Грузовик не поместился под мостом на Боровой улице и собрал пробку

Грузовик не поместился под мостом на Боровой улице и собрал пробку
ДТП на Боровой улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Грузовик застрял под железнодорожным мостом на Боровой улице. Груз транспорта оказался разбросан по всей проезжей части.

Дорожный инцидент случился в четверг, 7 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На месте происшествия образовалась пробка. Что именно повалилось из кузова транспорта – непонятно. В комментариях пользователи предположили, что это простыни.

На кадрах видно, что водитель убирает разбросанные белые полотна с дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ГАЗель» снесла себе кузов под мостом на Южном шоссе.

боровая улица новости СПб


 

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