В Кремле не получали письмо матери арестованного основателя Group-IB Сачкова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели письмо от матери основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которому предъявлено обвинение в госизмене.

По словам Пескова, в администрации президента не видели этого письма. Также он усомнился в факте того, что письмо было отправлено. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что понимает эмоциональное состояние матери Сачкова.

Песков подчеркнул, человека признать виновным может только суд. Поэтому он призвал дождаться судебного разбирательства по делу Сачкова.

Ранее издание Forbes опубликовало письмо Людмилы Сачковой, адресованное Путину. Она написала, что не верит, что ее сын мог предать страну. Женщина обратилась к президенту с просьбой провести честное разбирательство по этому делу.

На прошлой неделе Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене. Судебное решение обжаловано, апелляция будет рассмотрена 21 октября.

По версии следствия, основатель Group-IB работал на иностранные спецслужбы и передавал им информацию, которая составляет государственную тайну в области кибербезопасности. Сам Сачков вину не признает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что основателя компании Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене.