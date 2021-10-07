Пожару в ангаре в Красногвардейском районе повысили ранг до № 2

В среду днем в Красногвардейском районе горит ангар. Спасатели повысили ранг пожара до № 2.
Об этом информирует пресс-служба петербургского ГУ МЧС. Оперативные службы узнали о пожаре в 14:10. Все случилось на Партизанской улице, 23/2.
Загорелся цельнометаллический ангар размером 20 на 40 метров. Огонь охватил постройку по всей площади.
На месте ЧП работают 30 человек личного состава с привлечением шести специальных машин. В 14:18 ведомство повысило ранг пожара до второго номера.
Предварительно, в результате пожара никто не пострадал, сведения об этом не поступали. О причинах пожара не сообщается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили полыхающую кухню в доме на Кингисеппском шоссе.