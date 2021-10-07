Спасатели потушили полыхающую кухню в доме на Кигисеппском шоссе

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили трехкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в четверг, 7 октября, в доме №8 на Кингисеппском шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:31. К месту происшествия оперативно выехали 11 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, на кухне обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

К 11:53 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар уничтожил комнату в многоквартирном доме в Тихвине.