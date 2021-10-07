Реставрация фасадов лютеранской церкви Святой Екатерины завершилась

На Васильевском острове завершились работы по реставрации фасадов и крыши евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины.

Как сообщили в Смольном, провести реставрацию было решено в связи с аварийным состоянием скульптур апостолов Петра и Павла в нишах на главном фасаде. Скульптуры было решено заменить на копии, а оригиналы отдать приходу церкви на хранение.

Специалисты отремонтировали стропильную систему, заменили кровлю, усилили перекрытия, отреставрировали фасады, крыльцо и фасадные панели с гипсовой лепниной.

На реставрацию потратили 83,3 миллиона рублей. Работы проводились за счет городского бюджета по программе КГИОП.

Реставрация проводилась к 250-летию церкви. Она была построена в 1771 году на углу Большого проспекта В.О и Кадетской линии. Церковь признана памятником федерального значения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершают реставрацию памятника Николаю I.