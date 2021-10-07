Избитый в московском метро рассказал, что другие пассажиры не стали ему помогать

Избитый в метро 25-летний Роман Ковалев рассказал, что другие пассажиры, которые стали свидетелями драки, не помогли ему отбиться от трех дагестанцев.

Потерпевший рассказал в беседе с телеканалом «360», что в момент драки в вагоне было полно пассажиров. Когда конфликт начался, все мужчины отскочили в другую часть вагона, подальше от потасовки. Ковалев посетовал на российский менталитет.

Он отметил, что подошел к дагестанцам, чтобы заступиться за девушку, которую они оскорбляли. По его словам, он сделал им замечание, не прибегая к агрессии. В итоге компания начала избивать пассажира.

«Я потерялся на какой-то момент, в челюсть прилетело. Но сознание не потерял. Втроем забили», — пояснил Ковалев.

Перед тем, как сбежать из вагона, один из агрессоров принялся добивать уже лежащего в луже крови пассажира.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне метро на синей ветке Московского метрополитена. Пассажир сделал трем мужчинам замечание, когда те начали оскорблять девушку, за что они его жестоко избили. Пострадавшего доставили в больницу с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.

Нападавших задержали, ими оказались уроженцы Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет. При задержании они оказывали сопротивление полицейским. Один из злоумышленников угрожал ножом, а второй достал перцовый баллончик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бастрыкин поручил наградить мужчину, заступившегося за девушку в метро Москвы.