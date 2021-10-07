Открыт музей «Невская застава» после реставрации

В 2022 году музей пополнится множеством новых экспозиций, в том числе мультимединой, интерактивной и экспозицей квест. Фото: Instagram музея

В 2022 году музей пополнится множеством новых экспозиций, в том числе мультимединой, интерактивной и экспозицей квест. Фото: Instagram музея

С 2017 года на ремонт музея из городского бюджета ушло 25 млн рублей, в 2022 потратят еще 21 млн, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Открытие музея «Невская застава» после ремонта ознаменовало начало праздничных мероприятий, посвященных 105-летию района, которое пройдет в 2022 году.

Именно в Невском районе были построены первые в России тракторы, паровозы и подводные лодки. И в наше время здесь работают предприятия, обеспечивающие создание оборонного щита страны.

«Это один из немногих районов нашего города, в котором сочетаются мощь экономического потенциала и богатое историческое разнообразие», — говорит губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Реставрация музея началась в 2017 году, впервые за два десятка лет в музее полностью обновили экспозицию. На ремонтные работы из городского бюджета было выделено 25 млн рублей. В 2022 году на расширение экспозиции планируется затратить еще 21 млн.

Ожидается появление мультимедийной и интерактивных выставок, а также экспозиции-квест. Напомним, именно здесь когда-то проводились нелегальные собрания социал-демократического кружка, активным участником, которых был Владимир Ульянов (Ленин). В этом доме по улице Ново-Александровская, дом 23 позднее начал действовать государственный краеведческий музей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, на реставрацию фасадов лютеранской церкви Святой Екатерины потратили 83,3 миллиона рублей.