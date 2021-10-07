Открыт музей «Невская застава» после реставрации

Открыт музей «Невская застава» после реставрации
В 2022 году музей пополнится множеством новых экспозиций, в том числе мультимединой, интерактивной и экспозицей квест. Фото: Instagram музея

С 2017 года на ремонт музея из городского бюджета ушло 25 млн рублей, в 2022 потратят еще 21 млн, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Открытие музея «Невская застава» после ремонта ознаменовало начало праздничных мероприятий, посвященных 105-летию района, которое пройдет в 2022 году.

Именно в Невском районе были построены первые в России тракторы, паровозы и подводные лодки. И в наше время здесь работают предприятия, обеспечивающие создание оборонного щита страны.

«Это один из немногих районов нашего города, в котором сочетаются мощь экономического потенциала и богатое историческое разнообразие», — говорит губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Реставрация музея началась в 2017 году, впервые за два десятка лет в музее полностью обновили экспозицию. На ремонтные работы из городского бюджета было выделено 25 млн рублей. В 2022 году на расширение экспозиции планируется затратить еще 21 млн.

Ожидается появление мультимедийной и интерактивных выставок, а также экспозиции-квест. Напомним, именно здесь когда-то проводились нелегальные собрания социал-демократического кружка, активным участником, которых был Владимир Ульянов (Ленин). В этом доме по улице Ново-Александровская, дом 23 позднее начал действовать государственный краеведческий музей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, на реставрацию фасадов лютеранской церкви Святой Екатерины потратили 83,3 миллиона рублей.

Александр Беглов владимир ленин губернатор Петербурга лютеранская церковь Святой Екатерины Музей "Невская застава"


 

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