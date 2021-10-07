На создание сказки «Два ангела» писательницу вдохновила скульптура петербургского ангела

Прототипом персонажа петербургской сказки стал скульптор, создавший один из символов города, об этом говорится в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Писательница Елена Добрякова в интервью телеканалу рассказала об источнике вдохновения для создания городской сказки. Это скульптура, ставшая визитной карточкой города, петербургский ангел работы Романа Шустрова.

«Роман Шустров послужил прообразом, там, собственно и героя-то зовут Рома», — говорит автор сказки.

Бронзового ангела полюбили как жители города, так и многочисленные туристы. Немного грустный старичок под зонтиком, сидящий на скамейке в Измайловском саду неподалеку от Молодежного театра на Фонтанке не оставил равнодушным многие сердца.

Добрякова рассказала, что Роман Шустров был ее другом на протяжении многих лет. Она также дружила с супругой скульптора – Марией Касьяненко.

«Я подумала, что у меня не хватает такой сказки про ангелов. И она вот раз и сама появилась», – завершила свой рассказ писательница.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в апреле 2021 года ушла из жизни 35-летняя Мария Касьяненко — вдова известного петербургского скульптора Романа Шустрова. Женщина не смогла жить дальше без мужа.