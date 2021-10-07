На создание сказки «Два ангела» писательницу вдохновила скульптура петербургского ангела

На создание сказки «Два ангела» писательницу вдохновила скульптура петербургского ангела
Известный скульптор Роман Шустров, ставший создателем петербургского ангела, вдохновил на создание новой городской сказки. Фото: Baltphoto/Pavel Dolganov

Прототипом персонажа петербургской сказки стал скульптор, создавший один из символов города, об этом говорится в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Писательница Елена Добрякова в интервью телеканалу рассказала об источнике вдохновения для создания городской сказки. Это скульптура, ставшая визитной карточкой города, петербургский ангел работы Романа Шустрова.

«Роман Шустров послужил прообразом, там, собственно и героя-то зовут Рома», — говорит автор сказки.

Бронзового ангела полюбили как жители города, так и многочисленные туристы. Немного грустный старичок под зонтиком, сидящий на скамейке в Измайловском саду неподалеку от Молодежного театра на Фонтанке не оставил равнодушным многие сердца.

Добрякова рассказала, что Роман Шустров был ее другом на протяжении многих лет. Она также дружила с супругой скульптора – Марией Касьяненко.

«Я подумала, что у меня не хватает такой сказки про ангелов. И она вот раз и сама появилась», – завершила свой рассказ писательница.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в апреле 2021 года ушла из жизни 35-летняя Мария Касьяненко — вдова известного петербургского скульптора Романа Шустрова. Женщина не смогла жить дальше без мужа.

елена добрякова мария касьяненко петербургский ангел роман шустров сказка


 

Новости партнеров
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На создание сказки «Два ангела» писательницу вдохновила скульптура ...
Слова-разрушители: как одной фразой можно «убить» здоровье
«Дела все еще не очень»: почему в Британии дерутся на заправках
Экипаж вертолета Ми-8 посмертно награжден орденами Мужества
Поклонники не увидят Анжелику Варум в Крыму: она боится участи Киркорова и Лолиты
Дело прекращено: коллега погибшего сотрудника «Диво-острова» ...
Открыт музей «Невская застава» после реставрации
«Россия снова нас обошла»: что пишут зарубежные СМИ о Пересильд в космосе