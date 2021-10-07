«Смольный» потратит почти 9 млн рублей на выставку в честь 80-летия Комитета финансов

Нужно показать работу комитета, начиная с образования и становления ведомства и до настоящего времени. Фото: pixabay

Нужно показать работу комитета, начиная с образования и становления ведомства и до настоящего времени. Фото: pixabay

«Историко-мемориального музей «Смольный» готов потратить 8,7 млн на выставку, посвящённую 80-летию Комитета финансов Северной столицы.

Такой тендер появился на сайте госзакупок. В техзадании отмечается, что нужно обеспечить хорошие условия для организации выставки и реализовать единое стилевое решение.

Нужно показать работу комитета, начиная с образования и становления ведомства и до настоящего времени.

Отмечается, что 80 лет со дня создания комитета исполняется 13 декабря в этом году. Заявки принимаются до 15 октября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный выделит 4,5 млрд рублей на реставрацию «Мюзик-Холла». Работы на объекте начнутся в 2022 году. В Санкт-Петербурге в 2022 году стартуют ремонтные работы в театре «Мюзик-Холл». На восстановление объекта уйдет три года, за это время власти выделят 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Смольном.