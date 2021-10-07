Чернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в интернет к 2024 году

Реализация проекта «Госуслуги онлайн» позволит к 2024 году оформлять все справки, соцльготы и пособия в онлайн-режиме, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Также в ближайшие три года планируют перевести в электронный вид 200 государственных услуг. Это даст россиянам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот, отметил Чернышенко. Об этом сообщает аппарате зампредседателя правительства.
Однако для тех, кто привык получать такие услуги в стандартном формате — то есть обращаться лично, — такая возможность останется.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в приложении «Госуслуги.Авто» теперь можно проверять историю автомобиля и делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства. Функциональность мобильного приложения «Госуслуги.Авто» стала больше.