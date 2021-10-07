Чернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в интернет к 2024 году

Также в ближайшие три года планируют перевести в электронный вид 200 государственных услуг. Это даст россиянам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот, отметил Чернышенко. Об этом сообщает аппарате зампредседателя правительства.