В работе «Википедии» произошел сбой

Сбои в работе онлайн-энциклопедии «Википедия» зафиксировали в нескольких странах мира накануне. Об этом говорят данные сервиса Downdetector. Он занимается отслеживанием работы популярных онлайн-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступило из США и Канады. В России также наблюдают неполадки в работе сайта «Википедии». Об этом сообщает ТАСС.

Большинство сообщили о проблемах в работе сайта. Намного меньше жалоб пришло по сбоям в работе приложения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что социальные сети Facebook и Instagram возвращаются к обычной работе после глобального сбоя. Проблемы с доступом длились почти семь часов. Некоторые пользователи смогли открыть соцсети Facebook и Instagram, однако у многих остаются трудности с просмотром публикаций. Работу также возобновил мессенджер WhatsApp. Все эти сервисы принадлежат компании Facebook Inc.