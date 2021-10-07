В работе «Википедии» произошел сбой

В работе &#171;Википедии&#187; произошел сбой
Наибольшее количество жалоб поступило из США и Канады. Фото: pexels.com

Сбои в работе онлайн-энциклопедии «Википедия» зафиксировали в нескольких странах мира накануне. Об этом говорят данные сервиса Downdetector. Он занимается отслеживанием работы популярных онлайн-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступило из США и Канады. В России также наблюдают неполадки в работе сайта «Википедии». Об этом сообщает ТАСС.

Большинство сообщили о проблемах в работе сайта. Намного меньше жалоб пришло по сбоям в работе приложения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что социальные сети Facebook и Instagram возвращаются к обычной работе после глобального сбоя. Проблемы с доступом длились почти семь часов. Некоторые пользователи смогли открыть соцсети Facebook и Instagram, однако у многих остаются трудности с просмотром публикаций. Работу также возобновил мессенджер WhatsApp. Все эти сервисы принадлежат компании Facebook Inc.

википедия интернет мир Россия сбои в работе


 

Новости партнеров
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе «Википедии» произошел сбой
ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины от малярии
Вице-президента Сбербанка Марину Ракову арестовали на два месяца
Швеция и Дания приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna
Чернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в ...
Американская подлодка «Коннектикут» столкнулась с каким-то неизвестным ...
Астраханские власти заявили о низком уровне воды в водозаборах
Песков: в Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Сачкова Путину