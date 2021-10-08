На Амурском ГПЗ произошел хлопок газа с возгоранием

На Амурском ГПЗ произошел хлопок газа с возгоранием
На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел хлопок газа с возгоранием. Фото: gazprom.ru

На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел хлопок газа с возгоранием. Жертв и разрушений обнаружено не было, на настоящий момент огонь удалось ликвидировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе в районе 8 часов по московскому времени.

«Восьмого октября в 7.50 (1.50 мск) на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим», — сообщили в пресс-службе завода.

На сайте «Газпрома» сообщают, что Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области является одним из самых крупных предприятий в мире по переработке природного газа. Он также является важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

В пресс-службе также сообщили, что сейчас угрозы предприятию завода и населенным пунктам нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в квартире дома №57 по Рябовскому шоссе В Петербурге произошел хлопок. На данный момент специалисты считают, что это был взрыв бытового газа. В происшествии пострадал мужчина, который оказался рядом с эпицентром взрыва.

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