В Кировском районе Петербурга произошло возгорание в коммуналке

В Кировском районе Петербурга ночью жителям коммунальной квартиры пришлось бороться с огнем.

Ночью оперативная служба получила сообщение, что в Кировском районе по адресу улица Генерала Симоняка дом 10 произошло возгорание. Огонь начал распространяться в десятикомнатной коммунальной квартире.

Пламя распространилось всего лишь на площадь 1 квадратный метр, его сумели потушить до прибытия спасателей.

Как стало известно от пресс-службы ГУ МЧС, причиной пожара стал мусор, который загорелся на балконе. Сведений о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня на Амурском газоперерабатывающем заводе произошел хлопок газа с возгоранием. Жертв и разрушений не обнаружили. Это произошло около 2 часов ночи по московскому времени. В пресс-службе завода сообщили, что сейчас угрозы предприятию завода и населенным пунктам нет