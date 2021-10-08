В Кировском районе Петербурга произошло возгорание в коммуналке

В Кировском районе Петербурга произошло возгорание в коммуналке
В Кировском районе Петербурга ночью жителям коммунальной квартиры пришлось бороться с огнем. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Петербурга ночью жителям коммунальной квартиры пришлось бороться с огнем.

Ночью оперативная служба получила сообщение, что в Кировском районе по адресу улица Генерала Симоняка дом 10 произошло возгорание. Огонь начал распространяться в десятикомнатной коммунальной квартире.

Пламя распространилось всего лишь на площадь 1 квадратный метр, его сумели потушить до прибытия спасателей.

Как стало известно от пресс-службы ГУ МЧС, причиной пожара стал мусор, который загорелся на балконе. Сведений о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня на Амурском газоперерабатывающем заводе произошел хлопок газа с возгоранием. Жертв и разрушений не обнаружили. Это произошло около 2 часов ночи по московскому времени. В пресс-службе завода сообщили, что сейчас угрозы предприятию завода и населенным пунктам нет

квартиный пожар кировский район новости СПб происшествие Россия


 

Новости партнеров
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кировском районе Петербурга произошло возгорание в коммуналке
Одинокий плюшевый мишка у офиса банка насторожил Петербуржцев
Минэкономразвития прогнозирует рост цен на бензин, ткани и табак
На Амурском ГПЗ произошел хлопок газа с возгоранием
Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник вакцинами от COVID-19
Президент InfoWatch Касперская посоветовала россиянам не сдавать ...
Байден: США жертвуют вакцины за рубеж и не просят ничего взамен, в отличие ...
Число пострадавших после землетрясения в Японии превысило 20 человек