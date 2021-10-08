Петербуржцы старше 65 лет рекордно увеличили потребление мобильного интернета

Средняя продолжительность звонка в России у людей старше 65 лет за последний год выросла на 22%. Фото: Билайн

Средняя продолжительность звонка в России у людей старше 65 лет за последний год выросла на 22%. Фото: Билайн

1 октября во всем мире отмечали международный день пожилых людей. Сервис Билайн.Аналитика посчитал, как за последний год изменилась динамика общения по мобильной связи у людей старше 65 лет, какая модель телефона у них наиболее популярна и какие устройства предпочитают — с кнопками или без.

Средняя продолжительность звонка в России у людей старше 65 лет за последний год выросла на 22%, а количество совершаемых звонков возросло на 18%.

В Санкт-Петербурге средняя продолжительность звонка увеличилась на 23%, при этом количество звонков выросло больше, чем в среднем по стране – на 36%. Также Петербург оказался лидером по росту потребления мобильного интернет-трафика. Средний трафик на одного человека старше 65 лет в Северной столице за год вырос на 60%. При этом по стране этот показатель увеличился в среднем на 43%, а в Москве, например, на 50%.

Большая часть пожилых клиентов Билайн предпочитают телефоны с тач скрин, однако у мужчин на первом месте по популярности до сих пор кнопочный девайс Nokia 1280, тогда как женщины преимущественно пользуются Samsung Galaxy A10.

В Петербурге клиенты отдают предпочтение телефонам Samsung. Устройства этого бренда расположились на пяти позициях из топ-10, в том числе и на первом месте, которое занял смартфон Samsung Galaxy A10. На втором месте оказался кнопочный Nokia 1280.

«Билайн стремится делать жизнь людей более комфортной. Поэтому мы рады видеть, что клиенты 65+ не остаются в стороне от тех широчайших возможностей, которые мобильные коммуникации открывают для каждого из нас. Со своей стороны, мы делаем всё, чтобы обеспечить людей удобными и качественными сервисами, а также современными мобильными устройствами на любой вкус», — комментирует Татьяна Тихоненко, директор петербургского отделения Билайн.

Топ самых популярных телефонов среди людей возрастной категории 65+ в Петербурге выглядит так:

1. Samsung Galaxy A10 2. Nokia 1280 3. Xiaomi Redmi 7A 4. Samsung Galaxy J1 5. Honor 7A 6. Itel it2163R 7. Samsung Galaxy A12 8. Samsung Galaxy A51 9. Samsung GT-C3592 10. Xiaomi Redmi 9