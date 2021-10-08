Петербуржца наказали рублем за оправдание теракта в Новой Зеландии

Военный суд признал петербуржца Константина Алексеева виновным в публичном оправдании терроризма. Его комментарий в соцсети обернулся штрафом в 300 тысяч рублей.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, летом прошлого года Алексеев оставил комментарий под публикацией «РИА Новости» во «ВКонтакте» о теракте в мечетях Новой Зеландии. В своем высказывании пользователь оправдал действия террористов.

Суд установил, что мужчина считает действия террористов в Новой Зеландии правильными, нуждающимися в поддержке, подражании и одобрении.

В суде Алексеев признал, что виноват. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Теракт в Новой Зеландии произошел 15 марта 2019 года. Брентон Харрисон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. Погиб 51 человек, в том числе дети. Пострадали 50 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ликвидировали подпольную нарколабораторию.