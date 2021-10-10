«Магниева» дюжина: признаки того, что организм страдает без магния

Всего 25 граммов – таково общее содержание магния в организме человека. Но если его количество уменьшается, начинаются серьезные неприятности. Наше тело недвусмысленно подает нам знаки – нужна помощь! Учимся распознавать симптомы дефицита магния в организме.

Считается, что у 25-30% населения магний недостаточно поступает с пищей. Это может быть связано с современными технологиями обработки. Сказывается и применение минеральных удобрений при производстве овощей, которые растут на бедной магнием почве.

Хронический дефицит магния в организме наблюдается у больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, атеросклерозом, эпилепсией, остеопорозом и т.д.

Особая потребность в магнии возникает во время беременности и кормления грудью, периода интенсивного роста и созревания. Тяжелый физический труд и нагрузки у спортсменов, эмоциональное напряжение также приводит к недостатку магния. Дефицит этого микроэлемента усугубляется с возрастом, достигая максимума у людей старше 70 лет.

«Магниева» дюжина: 12 симптомов дефицит магния

Наша нервная система чутко реагирует на уровень магния в организме.

1. Беспокойство

2. Нервозность

3. Страх

4. Бессонница

5. Частая усталость

6. Синдром чрезмерной вентиляции легких

7. Болезни костной системы

8. Камни в почках

9. Изжога

10. Тиннитус (звон в ушах)

11. Запоры

12. Аритмия и гипертония

Каждый из этих 12 признаков, наиболее часто встречающихся у людей с дефицитов магния, должен привлечь особое внимание. Ставить диагнозы и назначать лечение должен только врач, но обращать внимание на потребности организма необходимо.

Как быстро восполнить дефицит магния в организме?

Основными пищевыми источниками минерала служат:

• зеленые листовые овощи (салаты, шпинат), морская капуста;

• авокадо;

• фрукты и ягоды (бананы, финики, чернослив, хурма);

• какао-порошок, шоколад;

• орехи (кешью, кедровый, миндаль, арахис);

• семена подсолнечника, кунжут, халва;

• крупы и бобовые (гречка, нут, ячмень, овес);

• цельнозерновой хлеб, отруби (пшеничные, овсяные).

Кроме того, современная фармакология предлагает второе поколение магнийсодержащих препаратов, которые прекрасно усваивается и не вызывают диспепсию (в просторечье – несварение желудка) и диарею.

Но повторимся – любое лечение должен назначать врач после проведения необходимых исследований.