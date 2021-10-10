«Магниева» дюжина: признаки того, что организм страдает без магния

Всего 25 граммов – таково общее содержание магния в организме человека. Но если его количество уменьшается, начинаются серьезные неприятности. Наше тело недвусмысленно подает нам знаки – нужна помощь! Учимся распознавать симптомы дефицита магния в организме.
Считается, что у 25-30% населения магний недостаточно поступает с пищей. Это может быть связано с современными технологиями обработки. Сказывается и применение минеральных удобрений при производстве овощей, которые растут на бедной магнием почве.
Хронический дефицит магния в организме наблюдается у больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, атеросклерозом, эпилепсией, остеопорозом и т.д.
Особая потребность в магнии возникает во время беременности и кормления грудью, периода интенсивного роста и созревания. Тяжелый физический труд и нагрузки у спортсменов, эмоциональное напряжение также приводит к недостатку магния. Дефицит этого микроэлемента усугубляется с возрастом, достигая максимума у людей старше 70 лет.
«Магниева» дюжина: 12 симптомов дефицит магния
Наша нервная система чутко реагирует на уровень магния в организме.
1. Беспокойство
2. Нервозность
3. Страх
4. Бессонница
5. Частая усталость
6. Синдром чрезмерной вентиляции легких
7. Болезни костной системы
8. Камни в почках
9. Изжога
10. Тиннитус (звон в ушах)
11. Запоры
12. Аритмия и гипертония
Каждый из этих 12 признаков, наиболее часто встречающихся у людей с дефицитов магния, должен привлечь особое внимание. Ставить диагнозы и назначать лечение должен только врач, но обращать внимание на потребности организма необходимо.
Как быстро восполнить дефицит магния в организме?
Основными пищевыми источниками минерала служат:
• зеленые листовые овощи (салаты, шпинат), морская капуста;
• авокадо;
• фрукты и ягоды (бананы, финики, чернослив, хурма);
• какао-порошок, шоколад;
• орехи (кешью, кедровый, миндаль, арахис);
• семена подсолнечника, кунжут, халва;
• крупы и бобовые (гречка, нут, ячмень, овес);
• цельнозерновой хлеб, отруби (пшеничные, овсяные).
Кроме того, современная фармакология предлагает второе поколение магнийсодержащих препаратов, которые прекрасно усваивается и не вызывают диспепсию (в просторечье – несварение желудка) и диарею.
Но повторимся – любое лечение должен назначать врач после проведения необходимых исследований.