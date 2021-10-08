Состояние госпитализированной с ковидом Ларисы Гузеевой ухудшилось

Российской актрисе, ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Ларисе Гузеевой, ранее госпитализированной с коронавирусом, стало хуже.

У телеведущей поражено 60-65% легких, сообщает Telegram-канал Mash. Актрисе рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей.

Ранее телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.