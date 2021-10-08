Состояние госпитализированной с ковидом Ларисы Гузеевой ухудшилось

Состояние госпитализированной с ковидом Ларисы Гузеевой ухудшилось
Лариса Гузеева лежит в больнице с коронавирусом. Фото: скриншот Instagram

Российской актрисе, ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Ларисе Гузеевой, ранее госпитализированной с коронавирусом, стало хуже.

У телеведущей поражено 60-65% легких, сообщает Telegram-канал Mash. Актрисе рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей.

Ранее телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.

ковид коронавирус лариса гузеева


 

Новости партнеров
Драка в прямом эфире: украинка Монтян усмирила поляка Корейбу кулаком в споре о Донбассе
Драка в прямом эфире: украинка Монтян усмирила поляка Корейбу кулаком в споре о Донбассе
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Состояние госпитализированной с ковидом Ларисы Гузеевой ухудшилось
В порту Петербурга развернули 52,5 тонны апельсинов с личинками
В Ленобласти еще 255 человек заболели коронавирусом
Воздух после пожара в ангаре на Партизанской остался чистым
В Петербурге похолодает на выходных
Экс-замминистра просвещения Ракова и её гражданский муж арестованы по делам ...
Клещи покусали почти 13 тысяч петербуржцев с начала года
Восстанавливается движение автобусов «Метро Рыбацкое» — ...