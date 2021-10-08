Куда сходить 8 и 9 октября в Петербурге: афиша от Gazeta.SPb

В эти выходные петербуржцы и гости Северной столицы могут устроить себе культурный уикенд. В программе 8 и 9 октября музыкальные концерты, выставка и постановка с участием известных артистов России.

В течение 1 часа 20 минут 9 октября под сводами Аннекирхе раздадутся произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Брамса в исполнении Olympic Orchestra. Вместе с тем посетители увидят на сгоревших стенах живые и красочные картины на воде. Приглашенная художница работает в технике Эбру. Организаторы обещают доставить слушателям двойное удовольствие. Концерт пройдет на Кирочной улице, 8В. Ближайшее метро «Площадь Ленина» и «Чернышевская».

Во «Дворце Белосельских-Белозерских» 10 октября состоятся «Музыкальные путешествия. Франция. Концерт№1». Любители классики смогут насладиться композициями Дюка, Ибера, Дебюсси, Равеля в исполнении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра. Мероприятие пройдет по адресу Невский проспект, 41. Ближайшее метро «Гостиный двор».

Детям в воскресный день Петербурге предлагает отправиться на песочное шоу. Возводить замки и лепить пирамидки там не придется. Мероприятие с ограничением 6+ является музыкальным спектаклем, в котором будет место и песочной анимации. Малыши и взрослые в стенах «Дворца Белосельских-Белозерских» услышат сказку «Дон Кихот». Музыкальное сопровождение организует Санкт-Петербургский государственный академический театр.

Вдоволь посмеяться и полюбоваться на игру заслуженных артистов РФ можно будет в эту субботу, вечером 9 октября, на сцене ДК «Выборгский» комедия под названием «Скамейка», где роли исполнят Гоша Куценко и Ирина Апексимова. Пьеса советского драматурга Александра Гельмана о том, как в парке на лавочке встретились два одиночества, когда-то переживших мимолетную интрижку друг с другом, продлится полтора часа. Актеры сыграют эту историю как комедию, чего поклонники антрепризы и ждут.

В Севкабель порту продолжается выставка оригинальных работ Энди Уорхола. Сотня знаковых работ художника приехала в Северную столицу. Однако король поп-арта будет не один. В компании с работами Уорхола будут произведения современных российских художников. В город пожаловали самые известные работы мастера — Мэрилин Монро, Мао Цзэдун и банки с супом Кэмпбелл. Жители Петербурга смогут посмотреть на первые иллюстрации художника, с которых началась его карьера. Выставка работает каждый день с 11:00 до 23:00. Ближайшее метро «Приморская».