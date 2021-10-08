Куда сходить 8 и 9 октября в Петербурге: афиша от Gazeta.SPb

Куда сходить 8 и 9 октября в Петербурге: афиша от Gazeta.SPb
В Петербурге пройдет песочное шоу. Фото: скришот "ВКонтакте"

В эти выходные петербуржцы и гости Северной столицы могут устроить себе культурный уикенд. В программе 8 и 9 октября музыкальные концерты, выставка и постановка с участием известных артистов России.

В течение 1 часа 20 минут 9 октября под сводами Аннекирхе раздадутся произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Брамса в исполнении Olympic Orchestra. Вместе с тем посетители увидят на сгоревших стенах живые и красочные картины на воде. Приглашенная художница работает в технике Эбру. Организаторы обещают доставить слушателям двойное удовольствие. Концерт пройдет на Кирочной улице, 8В. Ближайшее метро «Площадь Ленина» и «Чернышевская».

Концерт пройдет

Во «Дворце Белосельских-Белозерских» 10 октября состоятся «Музыкальные путешествия. Франция. Концерт№1». Любители классики смогут насладиться композициями Дюка, Ибера, Дебюсси, Равеля в исполнении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра. Мероприятие пройдет по адресу Невский проспект, 41. Ближайшее метро «Гостиный двор».

Концерт классической музыки пройдет во «Дворце Белосельских-Белозерских». Фото: Pixabay

Детям в воскресный день Петербурге предлагает отправиться на песочное шоу. Возводить замки и лепить пирамидки там не придется. Мероприятие с ограничением 6+ является музыкальным спектаклем, в котором будет место и песочной анимации. Малыши и взрослые в стенах «Дворца Белосельских-Белозерских» услышат сказку «Дон Кихот». Музыкальное сопровождение организует Санкт-Петербургский государственный академический театр.

В Петербурге пройдет песочное шоу. Фото: скришот «ВКонтакте»

Вдоволь посмеяться и полюбоваться на игру заслуженных артистов РФ можно будет в эту субботу, вечером 9 октября, на сцене ДК «Выборгский» комедия под названием «Скамейка», где роли исполнят Гоша Куценко и Ирина Апексимова. Пьеса советского драматурга Александра Гельмана о том, как в парке на лавочке встретились два одиночества, когда-то переживших мимолетную интрижку друг с другом, продлится полтора часа. Актеры сыграют эту историю как комедию, чего поклонники антрепризы и ждут.

Гоша Куценко и Ирина Апексимова в пьесе «Скамейка». Фото: скриншот Instagram

В Севкабель порту продолжается выставка оригинальных работ Энди Уорхола. Сотня знаковых работ художника приехала в Северную столицу. Однако король поп-арта будет не один. В компании с работами Уорхола будут произведения современных российских художников. В город пожаловали самые известные работы мастера — Мэрилин Монро, Мао Цзэдун и банки с супом Кэмпбелл. Жители Петербурга смогут посмотреть на первые иллюстрации художника, с которых началась его карьера. Выставка работает каждый день с 11:00 до 23:00. Ближайшее метро «Приморская».

В Севкабель порте продолжается выставка Энди Уорхола. Фото: скриншот Instagram
афиша афиша спб мероприятия новости СПб


 

Новости партнеров
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Куда сходить 8 и 9 октября в Петербурге: афиша от Gazeta.SPb
Молодого парня из Выборга арестовали за убийство родителей
Белая ворона под моим окном: странные птицы, замеченные в Петербурге
Седьмой павильон ковид-госпиталя в «Ленэкспо» вернулся к работе
Автобусы не могут подъехать к остановке у ТЦ «Галерея»: ее ...
Сын Игоря Талькова пришел защищать граффити с отцом от коммунальщиков
В Ленобласти мужчину отправили в СИЗО за детское порно
В Петербурге растет спрос на студии