Молодого парня из Выборга арестовали за убийство родителей

В Выборге суд взял под стражу молодого человека, подозреваемого в убийстве своих родителей.

Об этом сообщили в следственном управлении СК по Ленобласти. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела об убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Преступление произошло 6 октября в квартире на Офицерской улице. В помещении нашли трупы 62-летнего мужчины и его 61-летней жены. На телах убитых были множественные ножевые ранения.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 24-летний сын убитых. По ходатайству следствия он заключен под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предполагаемого убийцу родителей в Выборге задержали. Выяснилось, что в 2019 году парня осудили за кражу и отправили на принудительное лечение к психиатру.