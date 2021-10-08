Молодого парня из Выборга арестовали за убийство родителей

Молодого парня из Выборга арестовали за убийство родителей
Сына убитых заключили под стражу. Фото: unsplash

В Выборге суд взял под стражу молодого человека, подозреваемого в убийстве своих родителей.

Об этом сообщили в следственном управлении СК по Ленобласти. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела об убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Преступление произошло 6 октября в квартире на Офицерской улице. В помещении нашли трупы 62-летнего мужчины и его 61-летней жены. На телах убитых были множественные ножевые ранения.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 24-летний сын убитых. По ходатайству следствия он заключен под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предполагаемого убийцу родителей в Выборге задержали. Выяснилось, что в 2019 году парня осудили за кражу и отправили на принудительное лечение к психиатру.

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