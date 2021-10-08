Финансировавшего террористов петербуржца приговорили к 6 годам колонии

В Петербурге военный суд вынес приговор для Виталия Мусаева, признанного виновным в содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1 УК РФ).

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, в период с ноября 2015 года по март 2016 года Мусаев был в Египте, где познакомился с неким Бекболатовым. Последний занимался отправкой людей в Сирию для участия в деятельности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). После, уже в Петербурге, Мусаев переводил Бекболатову деньги, тем самым осуществляя финансирование терроризма. Всего подсудимый перевел 206 тысяч рублей.

Мусаев признался в содеянном частично. По его словам, деньги он действительно переводил, но не на терроризм, а на лекарства, которые потом продавал в России. О терроризме он якобы ничего не знал.

Суд отправил мужчину в исправительную колонию общего режима на 6 лет.

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