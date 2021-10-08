Названы районы Петербурга, где чаще всего происходят ДТП

Всего с января по август в Петербурге случилось 4 780 автомобильных аварий.Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Всего с января по август в Петербурге случилось 4 780 автомобильных аварий.Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В МВД рассказали, какие районы Петербурга лидируют о количеству автомобильных аварий.

Как сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по городу, больше всего ДТП происходит в Выборгском, Красногвардейском, Невском и Центральном районах.

В Выборгском районе машины чаще всего сталкиваются на Выборгском шоссе, в Красногвардейском районе самой «популярной» улицей для ДТП оказалась Передовиков. В Центральном районе большая часть ДТП происходит на Лиговском проспекте, в Невском — на Дальневосточном проспекте.

Всего с января по август в Петербурге случилось 4 780 автомобильных аварий. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. В 246 дорожно-транспортных происшествиях виновниками оказались пьяные водители.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист попал под машину на Лиговском.