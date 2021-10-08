В конце лета COVID убил в три раза больше петербуржцев, чем год назад

В августе 2 021 года от последствий коронавирусной инфекции скончались 1 335 жителей Петербурга, следует из информации Росстата.

Количество погибших от COVID-19 петербуржцев за указанный период превысило число летальных случаев за этот же период в 2020 примерно в три раза.

В августе текущего года новую болезнь диагностировали у 1 235 умерших петербуржцев, еще у 100 вирус не выявили, но предполагается, что именно он стал причиной смерти. Еще у 42 пациентов коронавирус не был основной причиной смерти, но повлиял на развитие осложнений других болезней, что привело к смерти.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге среди госпитализированных с COVID 8-10% составляют вакцинированные.