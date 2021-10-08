В конце лета COVID убил в три раза больше петербуржцев, чем год назад

В конце лета COVID убил в три раза больше петербуржцев, чем год назад
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В августе 2 021 года от последствий коронавирусной инфекции скончались 1 335 жителей Петербурга, следует из информации Росстата.

Количество погибших от COVID-19 петербуржцев за указанный период превысило число летальных случаев за этот же период в 2020 примерно в три раза.

В августе текущего года новую болезнь диагностировали у 1 235 умерших петербуржцев, еще у 100 вирус не выявили, но предполагается, что именно он стал причиной смерти. Еще у 42 пациентов коронавирус не был основной причиной смерти, но повлиял на развитие осложнений других болезней, что привело к смерти.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге среди госпитализированных с COVID 8-10% составляют вакцинированные.

коронавирусная пандемия новости СПб смертность


 

Новости партнеров
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В конце лета COVID убил в три раза больше петербуржцев, чем год назад
В День осьминога океанариум познакомил петербуржцев с Осей
Синоптик: солнечная и золотая осень в Петербурге подошла к концу
Мотоциклист «залетел» под грузовик на Волхонском шоссе
В Петербурге среди госпитализированных с COVID 8-10% составляют вакцинированные
На акватории Дудергофского канала ликвидировали разлив нефтепродуктов
Естественная убыль населения в России с начала года составила 595,3 тысячи ...
Власти Италии не исключают допуск в страну туристов, вакцинированных ...