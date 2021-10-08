Пользователи снова жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Пользователи снова жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсетей. Фото: pixabay

Пользователи снова пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Об этом стало известно в пятницу, 8 октября. Согласно данным портала Downdetector, жалобы в частности поступают из США, Канады, Германии и других стран. В России, включая Петербург, тоже заявляют о неполадках.

В случае с Instagram большая часть пользователей жалуется на работу приложения. Юзеры отмечают, что есть сбои при соединении с сервером и отображением новостной ленты.

Напомним, глобальный сбой в работе приложений Facebook, Instagram, WhatsApp произошел 4 октября. Эксперты портала Downdetector считают, что такой сбой стал крупнейшим за всю историю существования этих социальных сетей. Поступило около 10 млн обращений о проблемах от пользователей со всего мира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Марк Цукерберг извинился за сбои в работе социальных сетей.

Downdetector сбои в работе сервисов


 

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Пользователи снова жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
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