Спортзал и обнимашки: семь способов расслабиться без алкоголя

Спортзал и обнимашки: семь способов расслабиться без алкоголя
Существует множество способов избавиться от стресса. Фото: pixabay

Отдых равно алкоголь — опасное заблуждение, уверяют психологи. Никогда спиртное не избавляло от стрессов и утомления. Алкоголь лишь усугубляет то настроение, в котором пребывает человек. Чем же его заменить?

Включите в рацион продукты, богатые триптофаном

Это аминоклислота, которая помогает организму поднять уровень серотонина, регулирующего настроение, и мелатонина, отвечающего за качество сна. Продукты с триптофаном действительно могут помочь расслабиться. Эта аминокигранита. слота в большом количестве содержится в красной и черной икре, орехах, халве, шоколаде, изюме, гранате. В общем, можно составить изысканный вечерний релакс-стол. И настроение заодно поправить.

Правильная еда как способ снять стресс. Фото: pixabay.com

Спорт

Физическая активность – один из проверенных способов сбросить эмоциональное напряжение. Слышали, наверное, что в японских офисах есть специальные комнаты психологической разгрузки, где сотрудники с упоение колотят по грушам, подушкам да и всему чему придется. Выходят, говорят, посвежевшими. Близки или нет вам японские методы, но доказано, что физическая нагрузка отлично подходит для высвобождения повышающих настроение химических веществ. И знаменитых гормонов счастья – эндорфинов, в том числе.

Музыка

Прослушивание любимой музыки поднимает настроение. Созданы многочисленные плейлисты на все случаи жизни, для релакса в том числе.

Музыку включают в некоторых программах реабилитации больных после тяжелых операций. Да что люди, коровы — и те дают больше молока повышенной жирности, если им регулярно ставят классику.

Так что не сопротивляемся хорошему, включаем любимую музыку и погружаемся в удовольствие.

Музыка поможет восстановить душевное равновесие. Фото: pixabay.com

Обнимите любимых

Это известный прием для поднятия настроения. Ученые давно установили, добрые объятия отлично подходят для снижения стресса. Физический контакт снижает уровень гормона стресса — кортизола. Объятия дают человеку возможность ощутить поддержку стаи. Это один из самых древних способов поддержки, которые открыли для себя люди.

Для лечебных объятий прекрасно подойдут и домашние животные. Они вообще домашние антидепрессанты.

Фото: Pixabay

Время для себя

Это не из серии наконец перегладить все белье и рассортировать специи. Это значит заняться тем, что вы действительно любите или очень хотите в данные момент. Вариантов тут миллион – от шоппинга и компьютерных игр до лежания на диване с пиццей, от расслабляющей ванной до курсов игры на металлофоне. Главное условие – чтобы было по-настоящему хорошо. Тогда этот метод гарантировано вытащит из тоски и уныния.

Медитация

Мы не предлагаем нырнуть в нирвану – все равно не получится. Но с помощью техник релаксации помочь себе восстановится – вполне посильная задача. Попробуйте сфокусироваться на состоянии «здесь и сейчас». Если вы что-то можете сделать, чтобы решить беспокоящую вас задачу, попробуйте сделать. Если нет, отложите решение на потом. Прогоните тревожные мысли и прошлые сожаления, сконцентрируйтесь на «здесь и сейчас». Продышите свое состояние покоя.

Разговор с приятным человеком

Люди на самом деле классные. По крайней мере большинство их них точно. Еще древние мудрецы говорили, что лучший отдых для ума – неторопливый разговор с приятным и умным человеком.

В 21 веке это еще более актуально. Выключите соцсети, встретьтесь со старым другом, выберетесь в кино с домашними, сходите с коллегами поужинать. Заодно можно спокойно и с юмором обсудить то, что вас беспокоит – полегчает точно. Да, социальные связи обесценивать не нужно.

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