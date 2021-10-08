В ночь на субботу в Ленобласти температура опустится до нуля

В ночь на субботу в Ленобласти температура опустится до нуля
В регионе ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

Текущей ночью в Ленинградской области температура воздуха опустится до нуля. Не обойдется без дождей.

Так, в ночь на субботу, 9 октября, температура воздуха составит +5…+10 градусов, на юге области – 0…+2 градуса. Днем термометры региона покажут +9…+14 градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть юго-западный, западный умеренный, а атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солнечная и золотая осень в Петербурге подошла к концу. Уже со среды в городе будет пасмурно, начнутся привычные горожанам дожди.

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