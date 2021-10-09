Полыхающий автомобиль заметили на Вантовом мосту

Автомобилисты заметили полыхающую машину на Вантовом мосту. Информация о пострадавших выясняется.
Инцидент случился в ночь на субботу, 9 октября. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«На Вантовом мосту на обочине взорвался Ларгус», — написал автор записи.
На кадрах видно, что пламя полностью охватило транспортное средство. Службы на месте не зафиксированы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто собрало пробку на внутренней стороне КАД. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.