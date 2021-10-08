ДТП с двумя авто собрало пробку на внутренней стороне КАД

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На КАД собралась пробка из-за ДТП легковыми авто. Столкнувшиеся машины заняли большую часть дороги.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 8 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП на внутренней стороне КАД. Свободны левые полтора ряда. Пробка собирается, служб нет», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате столкновения одну из машин развернуло в обратную сторону. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской.