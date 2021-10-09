Возможно проведение зимней Олимпиады в Уфе

Проведение олимпиады в Уфе возможно, но пока в отдаленной перспективе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

Возможно когда-то Олимпиады может пройти в Уфе. По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, Уфа может подготовить инфраструктуру для проведения в городе в дальнейшей перспективе зимних Олимпийских игр. Сомнения присутствуют только по одному виду спорта. Хабиров говорит, что при этом на летние Олимпийские игры Уфа никогда не претендовала.

Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем» — заявил глава Башкортостана.

Пока Россия принимала зимние Олимпийские игры один раз в 2014 году в Сочи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил предварительный перечень антиковидных мер, которые позволят провести зимнюю Олимпиаду в Пекине безопасно. При этом попасть на трибуны соревнований смогут только жители материковой части Китая.