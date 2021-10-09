Возможно проведение зимней Олимпиады в Уфе

Возможно проведение зимней Олимпиады в Уфе
Возможно проведение зимней Олимпиады в Уфе. Фото: governors.ru

Проведение олимпиады в Уфе возможно, но пока в отдаленной перспективе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

Возможно когда-то Олимпиады может пройти в Уфе. По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, Уфа может подготовить инфраструктуру для проведения в городе в дальнейшей перспективе зимних Олимпийских игр. Сомнения присутствуют только по одному виду спорта. Хабиров говорит, что при этом на летние Олимпийские игры Уфа никогда не претендовала.

Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем» — заявил глава Башкортостана.

Пока Россия принимала зимние Олимпийские игры один раз в 2014 году в Сочи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил предварительный перечень антиковидных мер, которые позволят провести зимнюю Олимпиаду в Пекине безопасно. При этом попасть на трибуны соревнований смогут только жители материковой части Китая.

виды спорта олимпийские игры Россия сочи уфа хабиров


 

Новости партнеров
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возможно проведение зимней Олимпиады в Уфе
Жертвами коронавируса за сутки стал 61 петербуржец
В Оренбургской области в спиртосодержащих напитках был обнаружен метанол
В Пушкине появилась «Аллея ангелов»
Facebook начнет пресекать незаконную продажу тропических лесов
В Петербурге в воскресенье ожидается до +14 градусов и без осадков
В пожаре на проспекте Культуры погибли мужчина и собака
На Богатырском каршеринг протаранил ограждение