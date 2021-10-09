Маршрутка попала в ДТП в Тосненском районе

На федеральной трассе в Тосненском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП.

Дорожный инцидент случился вечером 9 октября на трассе М-10 «Россия», у поворота к городу Никольское. По словам очевидцев, столкнулись маршрутка и несколько автомобилей.

На место происшествия прибыла смена 111 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. В ликвидации последствий аварии участвовали четыре человека и одна техники.

«За рулем маршрутки был русский мужчина. Водитель «ГАЗели» решил не тормозить и влетел в маршрутку. В данном ДТП, пострадал водитель «ГАЗзели», его увезли на скорой. Я один из участников данного ДТП», — рассказал очевидец.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня утром на пересечении проспекта Металлистов и Пискарёвского проспекта произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.