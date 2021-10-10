В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 10 октября, в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее в Пулково с вылетом задержали семь самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Липецка, Минеральных Вод, Казани, Калининграда, Москвы и Воронежа.

Первым задержался рейс до Липецка. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:55, однако время вылета сдвинули на 20:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8 октября в петербургском аэропорту с вылетом задержали семь самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Липецка, Минеральных Вод, Казани, Калининграда, Москвы и Воронежа.