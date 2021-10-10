Диетолог Соломатина порекомендовала не есть картошку с мясом

Так, мясо требует соляной кислоты в желудке, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего. Фото: pixabay.com

Так, мясо требует соляной кислоты в желудке, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего. Фото: pixabay.com

Употребление мяса с картошкой могут плохо сказаться на пищеварении, заявила диетолог Елена Соломатина.

Она отмечает, что многие плохо переносят мясо с картошкой или макаронами. Об этом сообщает Sputnik.

Так, мясо требует соляной кислоты в желудке, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего, отмечает она.

Если у человека есть проблемы с ЖКТ, то ему нельзя есть даже пельмени. Вредны для него и кофе с молоком. Врач не советует сочетать помидоры с огурцами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности употребления супа каждый день. Доктор посоветовал не есть суп ежедневно. Он уверен, это блюдо представляет собой сильносоленую, жирную и калорийную субстанцию. Александр Мясников отметил, что в супе соли немерено, приправ тоже.