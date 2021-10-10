Водители каршеринга дважды за ночь собирали «гармошки» из припаркованных автомобилей.

Первый случай был ночью на улице Дыбенко. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "Вконтакте".

Первый случай был ночью на улице Дыбенко. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "Вконтакте".

В Петербурге накануне произошло два инцидента с арендованными машинами.

С утра ЧП заметили на Мебельном. Каршеринговый автомобиль врезался в четыре припаркованные машины. Об этом сообщает «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «Вконтакте».

«Кому-то на утро «счастье привалило», — пишут в комментариях.

Первый случай был ночью на улице Дыбенко. Там жертвами стали четыре машины.

За час в паблике запись просмотрели пять с половиной тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на федеральной трассе в Тосненском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП. Дорожный инцидент случился вечером 9 октября на трассе М-10 «Россия», у поворота к городу Никольское. По словам очевидцев, столкнулись маршрутка и несколько автомобилей. На место происшествия прибыла смена 111 пожарной части противопожарной службы Ленобласти.