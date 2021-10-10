В ООН предупредили о пробуждении вирусов из-за таяния льдов в Арктике

В ООН предупредили о пробуждении вирусов из-за таяния льдов в Арктике
Ученый Рае Квон Чунг призвал совместно прикладывать усилия для сдерживания мирового потепления. Фото: https://pixabay.com/

Таяние льдов в районе вечной мерзлоты, которое происходит из-за изменений в климате, может привести к пробуждению опасных вирусов, заявил член ООН Рае Квон Чунг.

Он отметил, что это не только Арктика, но также Канада и Россия. В России — это, прежде всего, Сибирь, отмечает Чунг. Об этом сообщает ТАСС.

Ученый призвал совместно прикладывать усилия для сдерживания мирового потепления. Для этого государства должны вводить принципы «климатической» экономики. Так, пришлось бы платить за выбросы углеродов в атмосферу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зима в этом году в России будет холодной, заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. Он отметил, что в 2021 году на территории страны задерживались антициклоны и нынешнее похолодание происходит из-за влияния арктического антициклона.

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